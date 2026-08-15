Oggchain 今日價格

Oggchain (OGG) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 5.10%。目前 OGG 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 OGG。

Oggchain 目前市值在 $ 80,124 排名第 #-，流通供應量為 1.09B OGG。過去 24 小時內，OGG 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，OGG 在過去一小時內波動了 +0.08%，過去7 天內波動了 -3.35%。過去一天，總交易量達到 --。

Oggchain（OGG）市場資訊

市值 $ 80.12K$ 80.12K $ 80.12K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 80.13K$ 80.13K $ 80.13K 流通量 1.09B 1.09B 1.09B 總供應量 1,087,731,509.3874 1,087,731,509.3874 1,087,731,509.3874

Oggchain 的目前市值為 $ 80.12K, 它過去 24 小時的交易量為 --。OGG 的流通量為 1.09B，總供應量是 1087731509.3874，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 80.13K。