OFFICIAL ZUNO 今日價格

OFFICIAL ZUNO (ZUNO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 8.28%。目前 ZUNO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ZUNO。

OFFICIAL ZUNO 目前市值在 $ 199,157 排名第 #-，流通供應量為 10.00B ZUNO。過去 24 小時內，ZUNO 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00863104，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ZUNO 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 -3.99%。過去一天，總交易量達到 --。

OFFICIAL ZUNO（ZUNO）市場資訊

市值 $ 199.16K$ 199.16K $ 199.16K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 199.16K$ 199.16K $ 199.16K 流通量 10.00B 10.00B 10.00B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

OFFICIAL ZUNO 的目前市值為 $ 199.16K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ZUNO 的流通量為 10.00B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 199.16K。