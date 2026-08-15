Official Saudi Oil Reserve 今日價格

Official Saudi Oil Reserve (OSOR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.51%。目前 OSOR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 OSOR。

Official Saudi Oil Reserve 目前市值在 $ 33,131 排名第 #-，流通供應量為 999.99M OSOR。過去 24 小時內，OSOR 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00979697，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，OSOR 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +1.64%。過去一天，總交易量達到 --。

Official Saudi Oil Reserve（OSOR）市場資訊

市值 $ 33.13K$ 33.13K $ 33.13K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 33.13K$ 33.13K $ 33.13K 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 總供應量 999,987,701.011475 999,987,701.011475 999,987,701.011475

Official Saudi Oil Reserve 的目前市值為 $ 33.13K, 它過去 24 小時的交易量為 --。OSOR 的流通量為 999.99M，總供應量是 999987701.011475，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 33.13K。