Official PPshow（PP）價格資訊 (USD)

Official PPshow（PP）目前實時價格為 $0.00370195。過去 24 小時內，PP 的交易價格在 $ 0.0026112 至 $ 0.00363863 之間波動，市場活躍度顯著。PP 的歷史最高價為 $ 0.00360058，歷史最低價為 $ 0.00122364。

從短期表現來看，PP 在過去 1 小時內的價格變動為 +9.46%，過去 24 小時內變動為 +41.09%，過去 7 天內累計變動為 +169.30%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Official PPshow（PP）市場資訊

Official PPshow 的目前市值為 $ 1.83M, 它過去 24 小時的交易量為 --。PP 的流通量為 501.97M，總供應量是 801971158.311849，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.92M。