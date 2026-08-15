Official Layoff Coin 今日價格

Official Layoff Coin (LAYOFF) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.15%。目前 LAYOFF 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 LAYOFF。

Official Layoff Coin 目前市值在 $ 459,373 排名第 #-，流通供應量為 965.72M LAYOFF。過去 24 小時內，LAYOFF 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00418483，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LAYOFF 在過去一小時內波動了 -2.65%，過去7 天內波動了 -32.93%。過去一天，總交易量達到 $ 27.28K。

Official Layoff Coin（LAYOFF）市場資訊

市值 $ 459.37K$ 459.37K $ 459.37K 成交量（24H） $ 27.28K$ 27.28K $ 27.28K 完全稀釋市值 $ 459.37K$ 459.37K $ 459.37K 流通量 965.72M 965.72M 965.72M 總供應量 965,724,929.016841 965,724,929.016841 965,724,929.016841

Official Layoff Coin 的目前市值為 $ 459.37K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 27.28K。LAYOFF 的流通量為 965.72M，總供應量是 965724929.016841，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 459.37K。