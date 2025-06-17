Official Crypto Nostra 價格 (OCN)
今天 Official Crypto Nostra (OCN) 的實時價格爲 0.00490487 USD。目前其市值爲 $ 9.81M USD。OCN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Official Crypto Nostra 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Official Crypto Nostra 當天價格變化爲 +2.04%
- 其循環供應量爲 2.00B USD
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今天內，Official Crypto Nostra 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Official Crypto Nostra 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Official Crypto Nostra 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Official Crypto Nostra 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+2.04%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Official Crypto Nostra 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.00%
+2.04%
-25.58%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The official Crypto Nostra. We're Here To Be Different. $OCN is The World's First Mafia Coin. A Trusted Family cryptocurrency token centered around community, loyalty, and Utility. Designed to operate like a close-knit crime family, $OCN emphasizes unity, exclusivity, and mutual support among holders. From a Online store, Social Club, and play to earn game. $OCN has it all. The Goal A community-driven cryptocurrency token inspired by the structure and loyalty of a mafia family. Built on the principles of trust, respect, and collaboration, $OCN unites its holders as part of an exclusive brotherhood. $OCN Utility * Trade Tokens for Book * Trade Tokens for Merch * Trade Tokens for Nfts
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|1 OCN 兌換 VND
₫129.07165405
|1 OCN 兌換 AUD
A$0.0075044511
|1 OCN 兌換 GBP
￡0.0035805551
|1 OCN 兌換 EUR
€0.0042181882
|1 OCN 兌換 USD
$0.00490487
|1 OCN 兌換 MYR
RM0.0207966488
|1 OCN 兌換 TRY
₺0.1931537806
|1 OCN 兌換 JPY
¥0.710715663
|1 OCN 兌換 RUB
₽0.3859642203
|1 OCN 兌換 INR
₹0.4233883784
|1 OCN 兌換 IDR
Rp80.4076920528
|1 OCN 兌換 KRW
₩6.7189852182
|1 OCN 兌換 PHP
₱0.2786456647
|1 OCN 兌換 EGP
￡E.0.2457830357
|1 OCN 兌換 BRL
R$0.0268296389
|1 OCN 兌換 CAD
C$0.0066215745
|1 OCN 兌換 BDT
৳0.5995713088
|1 OCN 兌換 NGN
₦7.5809180233
|1 OCN 兌換 UAH
₴0.2036992511
|1 OCN 兌換 VES
Bs0.50029674
|1 OCN 兌換 PKR
Rs1.389059184
|1 OCN 兌換 KZT
₸2.5139911185
|1 OCN 兌換 THB
฿0.1597025672
|1 OCN 兌換 TWD
NT$0.1448408111
|1 OCN 兌換 AED
د.إ0.0180008729
|1 OCN 兌換 CHF
Fr0.0039729447
|1 OCN 兌換 HKD
HK$0.0384541808
|1 OCN 兌換 MAD
.د.م0.044634317
|1 OCN 兌換 MXN
$0.0928491891