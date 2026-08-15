Official Capybara coin 今日價格

Official Capybara coin (CAPYBARA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.04%。目前 CAPYBARA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CAPYBARA。

Official Capybara coin 目前市值在 $ 10,169.27 排名第 #-，流通供應量為 999.93M CAPYBARA。過去 24 小時內，CAPYBARA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CAPYBARA 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -7.65%。過去一天，總交易量達到 --。

Official Capybara coin（CAPYBARA）市場資訊

市值 $ 10.17K$ 10.17K $ 10.17K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 10.17K$ 10.17K $ 10.17K 流通量 999.93M 999.93M 999.93M 總供應量 999,933,182.0 999,933,182.0 999,933,182.0

Official Capybara coin 的目前市值為 $ 10.17K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CAPYBARA 的流通量為 999.93M，總供應量是 999933182.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.17K。