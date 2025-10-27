Officat（OFFICAT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00053262 24H最低價 $ 0.00054627 24H最高價 24H最低價 $ 0.00053262 24H最高價 $ 0.00054627 歷史最高 $ 0.01334922 最低價 $ 0.00048003 漲跌幅（1H） -0.77% 漲跌幅（1D） +0.26% 漲跌幅（7D） -1.50%

Officat（OFFICAT）目前實時價格為 $0.00053398。過去 24 小時內，OFFICAT 的交易價格在 $ 0.00053262 至 $ 0.00054627 之間波動，市場活躍度顯著。OFFICAT 的歷史最高價為 $ 0.01334922，歷史最低價為 $ 0.00048003。

從短期表現來看，OFFICAT 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.77%，過去 24 小時內變動為 +0.26%，過去 7 天內累計變動為 -1.50%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Officat（OFFICAT）市場資訊

市值 $ 533.98K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 533.98K 流通量 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0

Officat 的目前市值為 $ 533.98K, 它過去 24 小時的交易量為 --。OFFICAT 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 533.98K。