OEC BTC 價格 (BTCK)
今天 OEC BTC (BTCK) 的實時價格爲 105,126 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BTCK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
OEC BTC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.13K USD
- OEC BTC 當天價格變化爲 -0.52%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，OEC BTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -549.7469320396。
在過去30天內，OEC BTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +8,595.6694404000。
在過去60天內，OEC BTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +15,319.6755768000。
在過去90天內，OEC BTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +35,506.68120975104。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -549.7469320396
|-0.52%
|30天
|$ +8,595.6694404000
|+8.18%
|60天
|$ +15,319.6755768000
|+14.57%
|90天
|$ +35,506.68120975104
|+51.00%
OEC BTC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.35%
-0.52%
+10.32%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 BTCK 兌換 AUD
A$169,252.86
|1 BTCK 兌換 GBP
￡86,203.32
|1 BTCK 兌換 EUR
€101,972.22
|1 BTCK 兌換 USD
$105,126
|1 BTCK 兌換 MYR
RM473,067
|1 BTCK 兌換 TRY
₺3,724,614.18
|1 BTCK 兌換 JPY
¥16,428,040.02
|1 BTCK 兌換 RUB
₽10,774,363.74
|1 BTCK 兌換 INR
₹9,101,809.08
|1 BTCK 兌換 IDR
Rp1,723,376,773.44
|1 BTCK 兌換 PHP
₱6,155,127.3
|1 BTCK 兌換 EGP
￡E.5,298,350.4
|1 BTCK 兌換 BRL
R$641,268.6
|1 BTCK 兌換 CAD
C$151,381.44
|1 BTCK 兌換 BDT
৳12,772,809
|1 BTCK 兌換 NGN
₦163,747,411.38
|1 BTCK 兌換 UAH
₴4,426,855.86
|1 BTCK 兌換 VES
Bs5,676,804
|1 BTCK 兌換 PKR
Rs29,307,026.28
|1 BTCK 兌換 KZT
₸55,798,778.28
|1 BTCK 兌換 THB
฿3,615,283.14
|1 BTCK 兌換 TWD
NT$3,457,594.14
|1 BTCK 兌換 CHF
Fr95,664.66
|1 BTCK 兌換 HKD
HK$817,880.28
|1 BTCK 兌換 MAD
.د.م1,055,465.04