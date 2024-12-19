Oduwa Coin 價格 (OWC)
今天 Oduwa Coin (OWC) 的實時價格爲 0.224444 USD。目前其市值爲 $ 3.45M USD。OWC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Oduwa Coin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 22.44 USD
- Oduwa Coin 當天價格變化爲 -3.42%
- 其循環供應量爲 15.38M USD
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今天內，Oduwa Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.007966157108145。
在過去30天內，Oduwa Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0542319323。
在過去60天內，Oduwa Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0235716475。
在過去90天內，Oduwa Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.007966157108145
|-3.42%
|30天
|$ -0.0542319323
|-24.16%
|60天
|$ +0.0235716475
|+10.50%
|90天
|$ 0
|--
Oduwa Coin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
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-3.42%
+35.33%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
OduwaCoin is a free open source project derived from collaborative blockchain Mirror of Bitcoin, PPCoin and NovaCoin with the goal of providing a long-term energy-efficient scrypt-based crypto-currency. Built on the foundation of Hybrid Blockchain POW/POS, innovations such as proof-of-stake help further advance the field of crypto-currency and boosting nearly NO-transaction fees for all users.
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|1 OWC 兌換 AUD
A$0.3591104
|1 OWC 兌換 GBP
￡0.17731076
|1 OWC 兌換 EUR
€0.21546624
|1 OWC 兌換 USD
$0.224444
|1 OWC 兌換 MYR
RM1.009998
|1 OWC 兌換 TRY
₺7.87125108
|1 OWC 兌換 JPY
¥35.19955252
|1 OWC 兌換 RUB
₽23.21648736
|1 OWC 兌換 INR
₹19.10467328
|1 OWC 兌換 IDR
Rp3,679.40924736
|1 OWC 兌換 PHP
₱13.25566264
|1 OWC 兌換 EGP
￡E.11.42644404
|1 OWC 兌換 BRL
R$1.40726388
|1 OWC 兌換 CAD
C$0.32095492
|1 OWC 兌換 BDT
৳26.82330244
|1 OWC 兌換 NGN
₦349.0553088
|1 OWC 兌換 UAH
₴9.42215912
|1 OWC 兌換 VES
Bs11.2222
|1 OWC 兌換 PKR
Rs62.46500964
|1 OWC 兌換 KZT
₸117.7545446
|1 OWC 兌換 THB
฿7.75678464
|1 OWC 兌換 TWD
NT$7.33034104
|1 OWC 兌換 CHF
Fr0.19975516
|1 OWC 兌換 HKD
HK$1.74392988
|1 OWC 兌換 MAD
.د.م2.25117332