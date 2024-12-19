Oduwa Coin 價格 (OWC)

USD

Oduwa Coin (OWC) 實時價格圖表

$0.224444
$0.224444$0.224444
-3.40%(1D)

今天 Oduwa Coin (OWC) 的價格

今天 Oduwa Coin (OWC) 的實時價格爲 0.224444 USD。目前其市值爲 $ 3.45M USD。OWC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Oduwa Coin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 22.44 USD
- Oduwa Coin 當天價格變化爲 -3.42%
- 其循環供應量爲 15.38M USD

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Oduwa Coin (OWC) 價格表現 USD

今天內，Oduwa Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.007966157108145
在過去30天內，Oduwa Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0542319323
在過去60天內，Oduwa Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0235716475
在過去90天內，Oduwa Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.007966157108145-3.42%
30天$ -0.0542319323-24.16%
60天$ +0.0235716475+10.50%
90天$ 0--

Oduwa Coin (OWC) 價格分析

Oduwa Coin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.224444
$ 0.224444$ 0.224444

$ 0.23241
$ 0.23241$ 0.23241

$ 3.03
$ 3.03$ 3.03

--

-3.42%

+35.33%

Oduwa Coin (OWC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 3.45M
$ 3.45M$ 3.45M

$ 22.44
$ 22.44$ 22.44

15.38M
15.38M 15.38M

什麼是Oduwa Coin (OWC)

OduwaCoin is a free open source project derived from collaborative blockchain Mirror of Bitcoin, PPCoin and NovaCoin with the goal of providing a long-term energy-efficient scrypt-based crypto-currency. Built on the foundation of Hybrid Blockchain POW/POS, innovations such as proof-of-stake help further advance the field of crypto-currency and boosting nearly NO-transaction fees for all users.

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Oduwa Coin (OWC) 資源

官網

大家還在問：關於 Oduwa Coin (OWC) 的其他問題

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OWC 兌換爲當地貨幣

1 OWC 兌換 AUD
A$0.3591104
1 OWC 兌換 GBP
0.17731076
1 OWC 兌換 EUR
0.21546624
1 OWC 兌換 USD
$0.224444
1 OWC 兌換 MYR
RM1.009998
1 OWC 兌換 TRY
7.87125108
1 OWC 兌換 JPY
¥35.19955252
1 OWC 兌換 RUB
23.21648736
1 OWC 兌換 INR
19.10467328
1 OWC 兌換 IDR
Rp3,679.40924736
1 OWC 兌換 PHP
13.25566264
1 OWC 兌換 EGP
￡E.11.42644404
1 OWC 兌換 BRL
R$1.40726388
1 OWC 兌換 CAD
C$0.32095492
1 OWC 兌換 BDT
26.82330244
1 OWC 兌換 NGN
349.0553088
1 OWC 兌換 UAH
9.42215912
1 OWC 兌換 VES
Bs11.2222
1 OWC 兌換 PKR
Rs62.46500964
1 OWC 兌換 KZT
117.7545446
1 OWC 兌換 THB
฿7.75678464
1 OWC 兌換 TWD
NT$7.33034104
1 OWC 兌換 CHF
Fr0.19975516
1 OWC 兌換 HKD
HK$1.74392988
1 OWC 兌換 MAD
.د.م2.25117332