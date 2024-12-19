今天 Oduwa Coin (OWC) 的價格

今天 Oduwa Coin (OWC) 的實時價格爲 0.224444 USD。目前其市值爲 $ 3.45M USD。OWC 兌換 USD 的價格爲實時更新。

Oduwa Coin 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 22.44 USD

- Oduwa Coin 當天價格變化爲 -3.42%

- 其循環供應量爲 15.38M USD

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