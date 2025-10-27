Odin Liquidity Network（ODIN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00513694 $ 0.00513694 $ 0.00513694 24H最低價 $ 0.00596887 $ 0.00596887 $ 0.00596887 24H最高價 24H最低價 $ 0.00513694$ 0.00513694 $ 0.00513694 24H最高價 $ 0.00596887$ 0.00596887 $ 0.00596887 歷史最高 $ 0.129051$ 0.129051 $ 0.129051 最低價 $ 0.00326052$ 0.00326052 $ 0.00326052 漲跌幅（1H） -0.75% 漲跌幅（1D） +12.55% 漲跌幅（7D） +13.78% 漲跌幅（7D） +13.78%

Odin Liquidity Network（ODIN）目前實時價格為 $0.00581772。過去 24 小時內，ODIN 的交易價格在 $ 0.00513694 至 $ 0.00596887 之間波動，市場活躍度顯著。ODIN 的歷史最高價為 $ 0.129051，歷史最低價為 $ 0.00326052。

從短期表現來看，ODIN 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.75%，過去 24 小時內變動為 +12.55%，過去 7 天內累計變動為 +13.78%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Odin Liquidity Network（ODIN）市場資訊

市值 $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M 流通量 187.41M 187.41M 187.41M 總供應量 187,407,814.7566593 187,407,814.7566593 187,407,814.7566593

Odin Liquidity Network 的目前市值為 $ 1.10M, 它過去 24 小時的交易量為 --。ODIN 的流通量為 187.41M，總供應量是 187407814.7566593，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.10M。