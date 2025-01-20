Ocvcoin 圖標

Ocvcoin 價格 (OCV)

USD

Ocvcoin (OCV) 實時價格圖表

$0.00120568
$0.00120568$0.00120568
-0.20%(1D)

今天 Ocvcoin (OCV) 的價格

今天 Ocvcoin (OCV) 的實時價格爲 0.00120563 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。OCV 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ocvcoin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 23.29 USD
- Ocvcoin 當天價格變化爲 +0.07%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Ocvcoin (OCV) 價格表現 USD

今天內，Ocvcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Ocvcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000595523
在過去60天內，Ocvcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000922481
在過去90天內，Ocvcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000382583755808744

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.07%
30天$ -0.0000595523-4.93%
60天$ -0.0000922481-7.65%
90天$ -0.000382583755808744-24.08%

Ocvcoin (OCV) 價格分析

Ocvcoin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00116839
$ 0.00116839$ 0.00116839

$ 0.00122079
$ 0.00122079$ 0.00122079

$ 0.054681
$ 0.054681$ 0.054681

+0.57%

+0.07%

+0.18%

Ocvcoin (OCV) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 23.29
$ 23.29$ 23.29

0.00
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什麼是Ocvcoin (OCV)

an open-source peer-to-peer digital currency

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Ocvcoin (OCV) 資源

官網

大家還在問：關於 Ocvcoin (OCV) 的其他問題

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OCV 兌換爲當地貨幣

1 OCV 兌換 AUD
A$0.001929008
1 OCV 兌換 GBP
0.0009765603
1 OCV 兌換 EUR
0.0011574048
1 OCV 兌換 USD
$0.00120563
1 OCV 兌換 MYR
RM0.0054132787
1 OCV 兌換 TRY
0.0428963154
1 OCV 兌換 JPY
¥0.18807828
1 OCV 兌換 RUB
0.1229622037
1 OCV 兌換 INR
0.1043472765
1 OCV 兌換 IDR
Rp19.7644230672
1 OCV 兌換 PHP
0.0705414113
1 OCV 兌換 EGP
￡E.0.0606914142
1 OCV 兌換 BRL
R$0.0073302304
1 OCV 兌換 CAD
C$0.0017361072
1 OCV 兌換 BDT
0.1464719887
1 OCV 兌換 NGN
1.874995776
1 OCV 兌換 UAH
0.050757023
1 OCV 兌換 VES
Bs0.06510402
1 OCV 兌換 PKR
Rs0.3359126306
1 OCV 兌換 KZT
0.639586715
1 OCV 兌換 THB
฿0.041353109
1 OCV 兌換 TWD
NT$0.0395084951
1 OCV 兌換 CHF
Fr0.0010971233
1 OCV 兌換 HKD
HK$0.0093798014
1 OCV 兌換 MAD
.د.م0.0121045252