Octra 今日價格

Octra (OCT) 今日實時價格為 $ 0.02077013，過去 24 小時內變化了 14.39%。目前 OCT 兌 USD 的匯率為 $ 0.02077013 每 OCT。

Octra 目前市值在 $ 12,985,637 排名第 #-，流通供應量為 625.20M OCT。過去 24 小時內，OCT 的交易價格在 $ 0.01906868（低點）和 $ 0.02425464（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.141929，而歷史最低價為 $ 0.01439789。

短期表現方面，OCT 在過去一小時內波動了 +0.70%，過去7 天內波動了 -0.73%。過去一天，總交易量達到 $ 83.21K。

Octra（OCT）市場資訊

市值 $ 12.99M$ 12.99M $ 12.99M 成交量（24H） $ 83.21K$ 83.21K $ 83.21K 完全稀釋市值 $ 12.99M$ 12.99M $ 12.99M 流通量 625.20M 625.20M 625.20M 總供應量 625,202,731.0 625,202,731.0 625,202,731.0

Octra 的目前市值為 $ 12.99M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 83.21K。OCT 的流通量為 625.20M，總供應量是 625202731.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 12.99M。