OctoFi 圖標

OctoFi 價格 (OCTO)

USD

OctoFi (OCTO) 實時價格圖表

$0.339018
$0.339018$0.339018
-8.80%(1D)

今天 OctoFi (OCTO) 的價格

今天 OctoFi (OCTO) 的實時價格爲 0.339018 USD。目前其市值爲 $ 119.72K USD。OCTO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
OctoFi 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.15K USD
- OctoFi 當天價格變化爲 -8.89%
- 其循環供應量爲 352.87K USD

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OctoFi (OCTO) 價格表現 USD

今天內，OctoFi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0331019965999076
在過去30天內，OctoFi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0153772123
在過去60天內，OctoFi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1125192605
在過去90天內，OctoFi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1159086711432114

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0331019965999076-8.89%
30天$ -0.0153772123-4.53%
60天$ +0.1125192605+33.19%
90天$ +0.1159086711432114+51.95%

OctoFi (OCTO) 價格分析

OctoFi 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.323472
$ 0.323472$ 0.323472

$ 0.379369
$ 0.379369$ 0.379369

$ 127.81
$ 127.81$ 127.81

-0.14%

-8.89%

-11.86%

OctoFi (OCTO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 119.72K
$ 119.72K$ 119.72K

$ 3.15K
$ 3.15K$ 3.15K

352.87K
352.87K 352.87K

什麼是OctoFi (OCTO)

OctoFi gives you cash back when you transact with trusted DeFi and NFT marketplaces, across multiple blockchains, through our all-in-one dApp or browser-plugin Wallet.

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OctoFi (OCTO) 資源

官網

大家還在問：關於 OctoFi (OCTO) 的其他問題

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OCTO 兌換爲當地貨幣

1 OCTO 兌換 AUD
A$0.53903862
1 OCTO 兌換 GBP
0.26782422
1 OCTO 兌換 EUR
0.32545728
1 OCTO 兌換 USD
$0.339018
1 OCTO 兌換 MYR
RM1.525581
1 OCTO 兌換 TRY
11.8995318
1 OCTO 兌換 JPY
¥53.4800895
1 OCTO 兌換 RUB
35.257872
1 OCTO 兌換 INR
28.85382198
1 OCTO 兌換 IDR
Rp5,557.67124192
1 OCTO 兌換 PHP
20.04274416
1 OCTO 兌換 EGP
￡E.17.26279656
1 OCTO 兌換 BRL
R$2.08157052
1 OCTO 兌換 CAD
C$0.48479574
1 OCTO 兌換 BDT
40.51604118
1 OCTO 兌換 NGN
526.42376022
1 OCTO 兌換 UAH
14.23197564
1 OCTO 兌換 VES
Bs16.9509
1 OCTO 兌換 PKR
Rs94.35209958
1 OCTO 兌換 KZT
177.8657937
1 OCTO 兌換 THB
฿11.73680316
1 OCTO 兌換 TWD
NT$11.07232788
1 OCTO 兌換 CHF
Fr0.30172602
1 OCTO 兌換 HKD
HK$2.63416986
1 OCTO 兌換 MAD
.د.م3.40035054