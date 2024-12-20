今天 OctoFi (OCTO) 的價格

今天 OctoFi (OCTO) 的實時價格爲 0.339018 USD。目前其市值爲 $ 119.72K USD。OCTO 兌換 USD 的價格爲實時更新。

OctoFi 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 3.15K USD

- OctoFi 當天價格變化爲 -8.89%

- 其循環供應量爲 352.87K USD

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