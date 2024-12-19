OceanFund 價格 (OF)
今天 OceanFund (OF) 的實時價格爲 0.727826 USD。目前其市值爲 $ 727.45K USD。OF 兌換 USD 的價格爲實時更新。
OceanFund 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 17.11K USD
- OceanFund 當天價格變化爲 -9.90%
- 其循環供應量爲 1.00M USD
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今天內，OceanFund 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0799781743985913。
在過去30天內，OceanFund 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.2305873587。
在過去60天內，OceanFund 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，OceanFund 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0799781743985913
|-9.90%
|30天
|$ +0.2305873587
|+31.68%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
OceanFund 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-12.35%
-9.90%
-37.93%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
OceanFund is a community-driven investment fund focused on supporting a diverse portfolio of solid crypto projects. By leveraging the collective knowledge and resources of our community, we identify promising opportunities and share the profits through buybacks of our $OF token. This mechanism not only rewards our token holders but also reduces the token's supply, enhancing long-term value for our community members.
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|1 OF 兌換 AUD
A$1.1645216
|1 OF 兌換 GBP
￡0.57498254
|1 OF 兌換 EUR
€0.69871296
|1 OF 兌換 USD
$0.727826
|1 OF 兌換 MYR
RM3.275217
|1 OF 兌換 TRY
₺25.52485782
|1 OF 兌換 JPY
¥114.21773418
|1 OF 兌換 RUB
₽75.28632144
|1 OF 兌換 INR
₹61.95254912
|1 OF 兌換 IDR
Rp11,931.57186144
|1 OF 兌換 PHP
₱42.98540356
|1 OF 兌換 EGP
￡E.37.05362166
|1 OF 兌換 BRL
R$4.55619076
|1 OF 兌換 CAD
C$1.04079118
|1 OF 兌換 BDT
৳86.98248526
|1 OF 兌換 NGN
₦1,131.9149952
|1 OF 兌換 UAH
₴30.55413548
|1 OF 兌換 VES
Bs36.3913
|1 OF 兌換 PKR
Rs202.56125406
|1 OF 兌換 KZT
₸381.8539109
|1 OF 兌換 THB
฿25.1463883
|1 OF 兌換 TWD
NT$23.77079716
|1 OF 兌換 CHF
Fr0.64776514
|1 OF 兌換 HKD
HK$5.65520802
|1 OF 兌換 MAD
.د.م7.30009478