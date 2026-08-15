Obsidian 今日價格

Obsidian (OBS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 6.97%。目前 OBS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 OBS。

Obsidian 目前市值在 $ 370,922 排名第 #-，流通供應量為 9.97B OBS。過去 24 小時內，OBS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，OBS 在過去一小時內波動了 -0.98%，過去7 天內波動了 +12.60%。過去一天，總交易量達到 --。

Obsidian（OBS）市場資訊

市值 $ 370.92K$ 370.92K $ 370.92K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 370.92K$ 370.92K $ 370.92K 流通量 9.97B 9.97B 9.97B 總供應量 9,970,453,452.428427 9,970,453,452.428427 9,970,453,452.428427

Obsidian 的目前市值為 $ 370.92K, 它過去 24 小時的交易量為 --。OBS 的流通量為 9.97B，總供應量是 9970453452.428427，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 370.92K。