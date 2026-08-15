Obscra 今日價格

Obscra (OBX) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 8.33%。目前 OBX 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 OBX。

Obscra 目前市值在 $ 12,303.79 排名第 #-，流通供應量為 929.06M OBX。過去 24 小時內，OBX 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，OBX 在過去一小時內波動了 -2.47%，過去7 天內波動了 -8.03%。過去一天，總交易量達到 --。

Obscra（OBX）市場資訊

市值 $ 12.30K$ 12.30K $ 12.30K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 13.24K$ 13.24K $ 13.24K 流通量 929.06M 929.06M 929.06M 總供應量 999,901,441.060477 999,901,441.060477 999,901,441.060477

Obscra 的目前市值為 $ 12.30K, 它過去 24 小時的交易量為 --。OBX 的流通量為 929.06M，總供應量是 999901441.060477，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 13.24K。