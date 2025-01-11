OAX 圖標

OAX 價格 (OAX)

USD

OAX (OAX) 實時價格圖表

$0.03055582
$0.03055582$0.03055582
-4.70%(1D)

今天 OAX (OAX) 的價格

今天 OAX (OAX) 的實時價格爲 0.03055582 USD。目前其市值爲 $ 1.71M USD。OAX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
OAX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 54.81K USD
- OAX 當天價格變化爲 -4.75%
- 其循環供應量爲 55.79M USD

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OAX (OAX) 價格表現 USD

今天內，OAX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00152620155136571
在過去30天內，OAX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0100079905
在過去60天內，OAX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0253642609
在過去90天內，OAX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.10483178866109573

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00152620155136571-4.75%
30天$ -0.0100079905-32.75%
60天$ -0.0253642609-83.00%
90天$ -0.10483178866109573-77.43%

OAX (OAX) 價格分析

OAX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.03014356
$ 0.03014356$ 0.03014356

$ 0.0329348
$ 0.0329348$ 0.0329348

$ 2.34
$ 2.34$ 2.34

-0.11%

-4.75%

-9.06%

OAX (OAX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.71M
$ 1.71M$ 1.71M

$ 54.81K
$ 54.81K$ 54.81K

55.79M
55.79M 55.79M

什麼是OAX (OAX)

OAX is an ERC20 token developed to fuel an open-source decentralized exchange platform “openANX” which provides an aggregated order book to increase liquidity; holds collateral for asset gateways to reduce credit risk; and features an off-chain, predetermined dispute resolution system governed by the Decentralized Autonomous Organization(DAO) to maximize consumer protection.

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OAX (OAX) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 OAX (OAX) 的其他問題

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OAX 兌換爲當地貨幣

1 OAX 兌換 AUD
A$0.0495004284
1 OAX 兌換 GBP
0.0247502142
1 OAX 兌換 EUR
0.0296391454
1 OAX 兌換 USD
$0.03055582
1 OAX 兌換 MYR
RM0.1371956318
1 OAX 兌換 TRY
1.0822871444
1 OAX 兌換 JPY
¥4.8177361394
1 OAX 兌換 RUB
3.1053879866
1 OAX 兌換 INR
2.6336061258
1 OAX 兌換 IDR
Rp500.9150018208
1 OAX 兌換 PHP
1.80279338
1 OAX 兌換 EGP
￡E.1.5439855846
1 OAX 兌換 BRL
R$0.1870016184
1 OAX 兌換 CAD
C$0.0440003808
1 OAX 兌換 BDT
3.7271989236
1 OAX 兌換 NGN
47.3731322116
1 OAX 兌換 UAH
1.2919000696
1 OAX 兌換 VES
Bs1.61945846
1 OAX 兌換 PKR
Rs8.5088791954
1 OAX 兌換 KZT
16.124306214
1 OAX 兌換 THB
฿1.0596758376
1 OAX 兌換 TWD
NT$1.0117032002
1 OAX 兌換 CHF
Fr0.0278057962
1 OAX 兌換 HKD
HK$0.2377242796
1 OAX 兌換 MAD
.د.م0.3067804328