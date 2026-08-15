Oasys 今日價格

Oasys (OAS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.01%。目前 OAS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 OAS。

Oasys 目前市值在 $ 2,657,848 排名第 #-，流通供應量為 6.83B OAS。過去 24 小時內，OAS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.141992，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，OAS 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 +13.89%。過去一天，總交易量達到 $ 6.75K。

Oasys（OAS）市場資訊

市值 $ 2.66M$ 2.66M $ 2.66M 成交量（24H） $ 6.75K$ 6.75K $ 6.75K 完全稀釋市值 $ 3.89M$ 3.89M $ 3.89M 流通量 6.83B 6.83B 6.83B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Oasys 的目前市值為 $ 2.66M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 6.75K。OAS 的流通量為 6.83B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.89M。