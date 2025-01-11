Oasis Metaverse 圖標

Oasis Metaverse 價格 (OASIS)

USD

Oasis Metaverse (OASIS) 實時價格圖表

$0.00286268
$0.00286268$0.00286268
+0.70%(1D)

今天 Oasis Metaverse (OASIS) 的價格

今天 Oasis Metaverse (OASIS) 的實時價格爲 0.00286268 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。OASIS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Oasis Metaverse 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 844.69 USD
- Oasis Metaverse 當天價格變化爲 +0.73%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Oasis Metaverse (OASIS) 價格表現 USD

今天內，Oasis Metaverse 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Oasis Metaverse 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002544364
在過去60天內，Oasis Metaverse 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0008306163
在過去90天內，Oasis Metaverse 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.73%
30天$ -0.0002544364-8.88%
60天$ +0.0008306163+29.02%
90天$ 0--

Oasis Metaverse (OASIS) 價格分析

Oasis Metaverse 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00279381
$ 0.00279381$ 0.00279381

$ 0.00291867
$ 0.00291867$ 0.00291867

$ 0.0034951
$ 0.0034951$ 0.0034951

+0.11%

+0.73%

+0.60%

Oasis Metaverse (OASIS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 844.69
$ 844.69$ 844.69

0.00
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什麼是Oasis Metaverse (OASIS)

Oasis Metaverse (OASIS) is the official cryptocurrency for the Oasis Strip Club. Holders of OASIS are able to access the club without charge, buy in-game credits using the token, and more to come. All players must have a premium membership to enter the strip club. Players that connect their crypto wallet are granted premium simply by holding OASIS.

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Oasis Metaverse (OASIS) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Oasis Metaverse (OASIS) 的其他問題

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OASIS 兌換爲當地貨幣

1 OASIS 兌換 AUD
A$0.0046375416
1 OASIS 兌換 GBP
0.0023187708
1 OASIS 兌換 EUR
0.0027767996
1 OASIS 兌換 USD
$0.00286268
1 OASIS 兌換 MYR
RM0.0128534332
1 OASIS 兌換 TRY
0.1013961256
1 OASIS 兌換 JPY
¥0.4513587556
1 OASIS 兌換 RUB
0.2909341684
1 OASIS 兌換 INR
0.2467343892
1 OASIS 兌換 IDR
Rp46.9291728192
1 OASIS 兌換 PHP
0.16889812
1 OASIS 兌換 EGP
￡E.0.1446512204
1 OASIS 兌換 BRL
R$0.0175196016
1 OASIS 兌換 CAD
C$0.0041222592
1 OASIS 兌換 BDT
0.3491897064
1 OASIS 兌換 NGN
4.4382418184
1 OASIS 兌換 UAH
0.1210341104
1 OASIS 兌換 VES
Bs0.15172204
1 OASIS 兌換 PKR
Rs0.7971704996
1 OASIS 兌換 KZT
1.510636236
1 OASIS 兌換 THB
฿0.0992777424
1 OASIS 兌換 TWD
NT$0.0947833348
1 OASIS 兌換 CHF
Fr0.0026050388
1 OASIS 兌換 HKD
HK$0.0222716504
1 OASIS 兌換 MAD
.د.م0.0287413072