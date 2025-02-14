Nyx by Virtuals 圖標

Nyx by Virtuals 價格 (NYX)

USD

Nyx by Virtuals (NYX) 實時價格圖表

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-27.00%(1D)

今天 Nyx by Virtuals (NYX) 的價格

今天 Nyx by Virtuals (NYX) 的實時價格爲 0.00942638 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。NYX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Nyx by Virtuals 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 418.51K USD
- Nyx by Virtuals 當天價格變化爲 -27.26%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Nyx by Virtuals (NYX) 價格表現 USD

今天內，Nyx by Virtuals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.003532957763445277
在過去30天內，Nyx by Virtuals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Nyx by Virtuals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Nyx by Virtuals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.003532957763445277-27.26%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Nyx by Virtuals (NYX) 價格分析

Nyx by Virtuals 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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Nyx by Virtuals (NYX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 418.51K
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什麼是Nyx by Virtuals (NYX)

Nyx is the first virtual idol created by Alias Labs with KIRA X (xiaooo404 on Instagram) on the Virtuals Protocol on Solana, powered by decentralized compute and storage from 0G Labs and self-improving AI using the evolveRL framework. This innovative collaboration redefines virtual entertainment by seamlessly blending human artistry with scalable, decentralized intelligence, paving the way for a future where digital idols not only entertain but also actively participate in the creative price.

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Nyx by Virtuals (NYX) 資源

官網

大家還在問：關於 Nyx by Virtuals (NYX) 的其他問題

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NYX 兌換爲當地貨幣

1 NYX 兌換 AUD
A$0.0148936804
1 NYX 兌換 GBP
0.0074468402
1 NYX 兌換 EUR
0.008955061
1 NYX 兌換 USD
$0.00942638
1 NYX 兌換 MYR
RM0.0418531272
1 NYX 兌換 TRY
0.3411406922
1 NYX 兌換 JPY
¥1.4401623364
1 NYX 兌換 RUB
0.84366101
1 NYX 兌換 INR
0.8179269926
1 NYX 兌換 IDR
Rp152.0383658114
1 NYX 兌換 PHP
0.5452218192
1 NYX 兌換 EGP
￡E.0.4771633556
1 NYX 兌換 BRL
R$0.0542959488
1 NYX 兌換 CAD
C$0.0132911958
1 NYX 兌換 BDT
1.1470961822
1 NYX 兌換 NGN
14.1963168076
1 NYX 兌換 UAH
0.3938341564
1 NYX 兌換 VES
Bs0.57500918
1 NYX 兌換 PKR
Rs2.6344846824
1 NYX 兌換 KZT
4.715546595
1 NYX 兌換 THB
฿0.317197687
1 NYX 兌換 TWD
NT$0.3079598346
1 NYX 兌換 CHF
Fr0.008483742
1 NYX 兌換 HKD
HK$0.0733372364
1 NYX 兌換 MAD
.د.م0.0941695362