Nyvo（NYVO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.65% 漲跌幅（1D） +0.90% 漲跌幅（7D） +6.94% 漲跌幅（7D） +6.94%

Nyvo（NYVO）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，NYVO 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。NYVO 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，NYVO 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.65%，過去 24 小時內變動為 +0.90%，過去 7 天內累計變動為 +6.94%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Nyvo（NYVO）市場資訊

市值 $ 7.98K$ 7.98K $ 7.98K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 8.15K$ 8.15K $ 8.15K 流通量 973.80M 973.80M 973.80M 總供應量 994,321,499.768588 994,321,499.768588 994,321,499.768588

Nyvo 的目前市值為 $ 7.98K, 它過去 24 小時的交易量為 --。NYVO 的流通量為 973.80M，總供應量是 994321499.768588，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 8.15K。