NYLIM US High Yield Bond Fund 今日價格

NYLIM US High Yield Bond Fund (HYB) 今日實時價格為 $ 1.006，過去 24 小時內變化了 0.08%。目前 HYB 兌 USD 的匯率為 $ 1.006 每 HYB。

NYLIM US High Yield Bond Fund 目前市值在 $ 200,772 排名第 #-，流通供應量為 199.53K HYB。過去 24 小時內，HYB 的交易價格在 $ 1.002（低點）和 $ 1.008（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.008，而歷史最低價為 $ 0.998523。

短期表現方面，HYB 在過去一小時內波動了 -0.01%，過去7 天內波動了 +0.20%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

NYLIM US High Yield Bond Fund（HYB）市場資訊

市值 $ 200.77K$ 200.77K $ 200.77K 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 200.77K$ 200.77K $ 200.77K 流通量 199.53K 199.53K 199.53K 總供應量 199,534.0704467132 199,534.0704467132 199,534.0704467132

NYLIM US High Yield Bond Fund 的目前市值為 $ 200.77K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。HYB 的流通量為 199.53K，總供應量是 199534.0704467132，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 200.77K。