Nyla AI（NYLA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00233753 $ 0.00233753 $ 0.00233753 24H最低價 $ 0.0025267 $ 0.0025267 $ 0.0025267 24H最高價 24H最低價 $ 0.00233753$ 0.00233753 $ 0.00233753 24H最高價 $ 0.0025267$ 0.0025267 $ 0.0025267 歷史最高 $ 0.00976394$ 0.00976394 $ 0.00976394 最低價 $ 0.00131479$ 0.00131479 $ 0.00131479 漲跌幅（1H） -0.44% 漲跌幅（1D） +2.08% 漲跌幅（7D） -13.95% 漲跌幅（7D） -13.95%

Nyla AI（NYLA）目前實時價格為 $0.00251196。過去 24 小時內，NYLA 的交易價格在 $ 0.00233753 至 $ 0.0025267 之間波動，市場活躍度顯著。NYLA 的歷史最高價為 $ 0.00976394，歷史最低價為 $ 0.00131479。

從短期表現來看，NYLA 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.44%，過去 24 小時內變動為 +2.08%，過去 7 天內累計變動為 -13.95%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Nyla AI（NYLA）市場資訊

市值 $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 總供應量 999,986,790.43 999,986,790.43 999,986,790.43

Nyla AI 的目前市值為 $ 2.51M, 它過去 24 小時的交易量為 --。NYLA 的流通量為 999.99M，總供應量是 999986790.43，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.51M。