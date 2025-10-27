Nyan Heroes（NYAN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00101415 $ 0.00101415 $ 0.00101415 24H最低價 $ 0.00113995 $ 0.00113995 $ 0.00113995 24H最高價 24H最低價 $ 0.00101415$ 0.00101415 $ 0.00101415 24H最高價 $ 0.00113995$ 0.00113995 $ 0.00113995 歷史最高 $ 0.457078$ 0.457078 $ 0.457078 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -3.50% 漲跌幅（1D） -3.50% 漲跌幅（7D） -1.21% 漲跌幅（7D） -1.21%

Nyan Heroes（NYAN）目前實時價格為 $0.00101845。過去 24 小時內，NYAN 的交易價格在 $ 0.00101415 至 $ 0.00113995 之間波動，市場活躍度顯著。NYAN 的歷史最高價為 $ 0.457078，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，NYAN 在過去 1 小時內的價格變動為 -3.50%，過去 24 小時內變動為 -3.50%，過去 7 天內累計變動為 -1.21%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Nyan Heroes（NYAN）市場資訊

市值 $ 149.05K$ 149.05K $ 149.05K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M 流通量 146.35M 146.35M 146.35M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nyan Heroes 的目前市值為 $ 149.05K, 它過去 24 小時的交易量為 --。NYAN 的流通量為 146.35M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.02M。