Nyan Cat（NYAN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00311869 $ 0.00311869 $ 0.00311869 24H最低價 $ 0.00456797 $ 0.00456797 $ 0.00456797 24H最高價 24H最低價 $ 0.00311869$ 0.00311869 $ 0.00311869 24H最高價 $ 0.00456797$ 0.00456797 $ 0.00456797 歷史最高 $ 0.00637036$ 0.00637036 $ 0.00637036 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +4.33% 漲跌幅（1D） +22.54% 漲跌幅（7D） -14.17% 漲跌幅（7D） -14.17%

Nyan Cat（NYAN）目前實時價格為 $0.00413965。過去 24 小時內，NYAN 的交易價格在 $ 0.00311869 至 $ 0.00456797 之間波動，市場活躍度顯著。NYAN 的歷史最高價為 $ 0.00637036，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，NYAN 在過去 1 小時內的價格變動為 +4.33%，過去 24 小時內變動為 +22.54%，過去 7 天內累計變動為 -14.17%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Nyan Cat（NYAN）市場資訊

市值 $ 4.14M$ 4.14M $ 4.14M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 4.14M$ 4.14M $ 4.14M 流通量 999.98M 999.98M 999.98M 總供應量 999,979,528.701393 999,979,528.701393 999,979,528.701393

Nyan Cat 的目前市值為 $ 4.14M, 它過去 24 小時的交易量為 --。NYAN 的流通量為 999.98M，總供應量是 999979528.701393，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.14M。