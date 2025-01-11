NXTChain 圖標

NXTChain 價格 (NXT)

USD

NXTChain (NXT) 實時價格圖表

$0.00792781
$0.00792781$0.00792781
0.00%(1D)

今天 NXTChain (NXT) 的價格

今天 NXTChain (NXT) 的實時價格爲 0.00792781 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。NXT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
NXTChain 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.38 USD
- NXTChain 當天價格變化爲 -0.03%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 NXT兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 NXT 價格信息的首選平臺。

NXTChain (NXT) 價格表現 USD

今天內，NXTChain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，NXTChain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0008734369
在過去60天內，NXTChain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0129740545
在過去90天內，NXTChain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.003066975505952738

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.03%
30天$ +0.0008734369+11.02%
60天$ +0.0129740545+163.65%
90天$ -0.003066975505952738-27.89%

NXTChain (NXT) 價格分析

NXTChain 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00792387
$ 0.00792387$ 0.00792387

$ 0.00793767
$ 0.00793767$ 0.00793767

$ 0.395447
$ 0.395447$ 0.395447

--

-0.03%

+3.99%

NXTChain (NXT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.38
$ 1.38$ 1.38

0.00
0.00 0.00

什麼是NXTChain (NXT)

NXTChain is establishing the foundation of Web 3.0 with a global validator node network, by prioritizing user-friendly implementation for tailored blockchain solutions in enterprise and governmental applications.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

NXTChain (NXT) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 NXTChain (NXT) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

NXT 兌換爲當地貨幣

1 NXT 兌換 AUD
A$0.0128430522
1 NXT 兌換 GBP
0.0064215261
1 NXT 兌換 EUR
0.0076899757
1 NXT 兌換 USD
$0.00792781
1 NXT 兌換 MYR
RM0.0355958669
1 NXT 兌換 TRY
0.2808030302
1 NXT 兌換 JPY
¥1.2499778027
1 NXT 兌換 RUB
0.8057033303
1 NXT 兌換 INR
0.6832979439
1 NXT 兌換 IDR
Rp129.9640775664
1 NXT 兌換 PHP
0.46774079
1 NXT 兌換 EGP
￡E.0.4005922393
1 NXT 兌換 BRL
R$0.0485181972
1 NXT 兌換 CAD
C$0.0114160464
1 NXT 兌換 BDT
0.9670342638
1 NXT 兌換 NGN
12.2911180678
1 NXT 兌換 UAH
0.3351878068
1 NXT 兌換 VES
Bs0.42017393
1 NXT 兌換 PKR
Rs2.2076572507
1 NXT 兌換 KZT
4.183505337
1 NXT 兌換 THB
฿0.2749364508
1 NXT 兌換 TWD
NT$0.2624897891
1 NXT 兌換 CHF
Fr0.0072143071
1 NXT 兌換 HKD
HK$0.0616783618
1 NXT 兌換 MAD
.د.م0.0795952124