NX8 今日價格

NX8 (NX8) 今日實時價格為 $ 69.44，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 NX8 兌 USD 的匯率為 $ 69.44 每 NX8。

NX8 目前市值在 $ 1,905,523 排名第 #-，流通供應量為 27.44K NX8。過去 24 小時內，NX8 的交易價格在 $ 69.39（低點）和 $ 69.97（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 113.78，而歷史最低價為 $ 63.56。

短期表現方面，NX8 在過去一小時內波動了 -0.58%，過去7 天內波動了 +0.73%。過去一天，總交易量達到 $ 46.06K。

NX8（NX8）市場資訊

市值 $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M 成交量（24H） $ 46.06K$ 46.06K $ 46.06K 完全稀釋市值 $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M 流通量 27.44K 27.44K 27.44K 總供應量 27,439.957122704 27,439.957122704 27,439.957122704

NX8 的目前市值為 $ 1.91M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 46.06K。NX8 的流通量為 27.44K，總供應量是 27439.957122704，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.91M。