Nvidia Tokenized Stock Defichain 圖標

Nvidia Tokenized Stock Defichain 價格 (DNVDA)

USD

Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) 實時價格圖表

$6.49
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+0.10%(1D)

今天 Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) 的價格

今天 Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) 的實時價格爲 6.49 USD。目前其市值爲 $ 789.85K USD。DNVDA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Nvidia Tokenized Stock Defichain 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 12.55 USD
- Nvidia Tokenized Stock Defichain 當天價格變化爲 +0.18%
- 其循環供應量爲 121.75K USD

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Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) 價格表現 USD

今天內，Nvidia Tokenized Stock Defichain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.01192439
在過去30天內，Nvidia Tokenized Stock Defichain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.5823794690
在過去60天內，Nvidia Tokenized Stock Defichain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +5.9948155960
在過去90天內，Nvidia Tokenized Stock Defichain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -4.957118437508813

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.01192439+0.18%
30天$ -1.5823794690-24.38%
60天$ +5.9948155960+92.37%
90天$ -4.957118437508813-43.30%

Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) 價格分析

Nvidia Tokenized Stock Defichain 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 6.41
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$ 6.52
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$ 697.77
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--

+0.18%

-6.01%

Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 789.85K
$ 789.85K$ 789.85K

$ 12.55
$ 12.55$ 12.55

121.75K
121.75K 121.75K

什麼是Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA)

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Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) 資源

官網

大家還在問：關於 Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) 的其他問題

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DNVDA 兌換爲當地貨幣

1 DNVDA 兌換 AUD
A$10.384
1 DNVDA 兌換 GBP
5.192
1 DNVDA 兌換 EUR
6.2953
1 DNVDA 兌換 USD
$6.49
1 DNVDA 兌換 MYR
RM29.1401
1 DNVDA 兌換 TRY
229.6811
1 DNVDA 兌換 JPY
¥1,020.7472
1 DNVDA 兌換 RUB
720.39
1 DNVDA 兌換 INR
556.3877
1 DNVDA 兌換 IDR
Rp104,677.4047
1 DNVDA 兌換 PHP
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1 DNVDA 兌換 UAH
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1 DNVDA 兌換 VES
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Rs1,808.763
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HK$50.4273
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