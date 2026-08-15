NVIDIA rStock 今日價格

NVIDIA rStock (NVDAR) 今日實時價格為 $ 182.53，過去 24 小時內變化了 0.01%。目前 NVDAR 兌 USD 的匯率為 $ 182.53 每 NVDAR。

NVIDIA rStock 目前市值在 $ 217,394 排名第 #-，流通供應量為 1.19K NVDAR。過去 24 小時內，NVDAR 的交易價格在 $ 182.52（低點）和 $ 182.7（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 200.0，而歷史最低價為 $ 171.52。

短期表現方面，NVDAR 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.49%。過去一天，總交易量達到 $ 2.79。

NVIDIA rStock（NVDAR）市場資訊

市值 $ 217.39K$ 217.39K $ 217.39K 成交量（24H） $ 2.79$ 2.79 $ 2.79 完全稀釋市值 $ 217.39K$ 217.39K $ 217.39K 流通量 1.19K 1.19K 1.19K 總供應量 1,190.998356721 1,190.998356721 1,190.998356721

NVIDIA rStock 的目前市值為 $ 217.39K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.79。NVDAR 的流通量為 1.19K，總供應量是 1190.998356721，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 217.39K。