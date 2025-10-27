Nuwa World by Virtuals（NUWA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0.00128499 $ 0.00128499 $ 0.00128499 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0.00128499$ 0.00128499 $ 0.00128499 歷史最高 $ 0.00128685$ 0.00128685 $ 0.00128685 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -1.65% 漲跌幅（1D） +12.48% 漲跌幅（7D） +52.14% 漲跌幅（7D） +52.14%

Nuwa World by Virtuals（NUWA）目前實時價格為 $0.00109691。過去 24 小時內，NUWA 的交易價格在 $ 0 至 $ 0.00128499 之間波動，市場活躍度顯著。NUWA 的歷史最高價為 $ 0.00128685，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，NUWA 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.65%，過去 24 小時內變動為 +12.48%，過去 7 天內累計變動為 +52.14%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Nuwa World by Virtuals（NUWA）市場資訊

市值 $ 279.26K$ 279.26K $ 279.26K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M 流通量 254.59M 254.59M 254.59M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nuwa World by Virtuals 的目前市值為 $ 279.26K, 它過去 24 小時的交易量為 --。NUWA 的流通量為 254.59M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.10M。