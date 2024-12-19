Nuvola Digital 圖標

Nuvola Digital 價格 (NVL)

USD

Nuvola Digital (NVL) 實時價格圖表

$1.31
$1.31$1.31
-3.90%(1D)

今天 Nuvola Digital (NVL) 的價格

今天 Nuvola Digital (NVL) 的實時價格爲 1.31 USD。目前其市值爲 $ 21.97M USD。NVL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Nuvola Digital 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 48.85K USD
- Nuvola Digital 當天價格變化爲 -3.90%
- 其循環供應量爲 16.77M USD

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Nuvola Digital (NVL) 價格表現 USD

今天內，Nuvola Digital 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.053360975642668
在過去30天內，Nuvola Digital 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1518774700
在過去60天內，Nuvola Digital 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.8518669310
在過去90天內，Nuvola Digital 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.6014414041447461

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.053360975642668-3.90%
30天$ +0.1518774700+11.59%
60天$ +0.8518669310+65.03%
90天$ +0.6014414041447461+84.88%

Nuvola Digital (NVL) 價格分析

Nuvola Digital 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.25
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$ 1.39
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$ 1.93
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-0.67%

-3.90%

-5.66%

Nuvola Digital (NVL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 21.97M
$ 21.97M$ 21.97M

$ 48.85K
$ 48.85K$ 48.85K

16.77M
16.77M 16.77M

什麼是Nuvola Digital (NVL)

Nuvola Didital is a DePIN aggregator, essentially deploying resources & nodes for our partner projects (such as IAGON/WMT) and share the revenues and rewards back to our holders. We are going to be working with different projects on Cardano as well as on other chains.

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Nuvola Digital (NVL) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Nuvola Digital (NVL) 的其他問題

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NVL 兌換爲當地貨幣

1 NVL 兌換 AUD
A$2.096
1 NVL 兌換 GBP
1.0349
1 NVL 兌換 EUR
1.2576
1 NVL 兌換 USD
$1.31
1 NVL 兌換 MYR
RM5.895
1 NVL 兌換 TRY
45.9417
1 NVL 兌換 JPY
¥205.5783
1 NVL 兌換 RUB
135.5064
1 NVL 兌換 INR
111.5072
1 NVL 兌換 IDR
Rp21,475.4064
1 NVL 兌換 PHP
77.3686
1 NVL 兌換 EGP
￡E.66.6921
1 NVL 兌換 BRL
R$8.2006
1 NVL 兌換 CAD
C$1.8733
1 NVL 兌換 BDT
156.5581
1 NVL 兌換 NGN
2,037.312
1 NVL 兌換 UAH
54.9938
1 NVL 兌換 VES
Bs65.5
1 NVL 兌換 PKR
Rs364.5861
1 NVL 兌換 KZT
687.2915
1 NVL 兌換 THB
฿45.2605
1 NVL 兌換 TWD
NT$42.7846
1 NVL 兌換 CHF
Fr1.1659
1 NVL 兌換 HKD
HK$10.1787
1 NVL 兌換 MAD
.د.م13.1393