Nuvola Digital 價格 (NVL)
今天 Nuvola Digital (NVL) 的實時價格爲 1.31 USD。目前其市值爲 $ 21.97M USD。NVL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Nuvola Digital 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 48.85K USD
- Nuvola Digital 當天價格變化爲 -3.90%
- 其循環供應量爲 16.77M USD
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今天內，Nuvola Digital 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.053360975642668。
在過去30天內，Nuvola Digital 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1518774700。
在過去60天內，Nuvola Digital 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.8518669310。
在過去90天內，Nuvola Digital 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.6014414041447461。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.053360975642668
|-3.90%
|30天
|$ +0.1518774700
|+11.59%
|60天
|$ +0.8518669310
|+65.03%
|90天
|$ +0.6014414041447461
|+84.88%
Nuvola Digital 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.67%
-3.90%
-5.66%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Nuvola Didital is a DePIN aggregator, essentially deploying resources & nodes for our partner projects (such as IAGON/WMT) and share the revenues and rewards back to our holders. We are going to be working with different projects on Cardano as well as on other chains.
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|1 NVL 兌換 AUD
A$2.096
|1 NVL 兌換 GBP
￡1.0349
|1 NVL 兌換 EUR
€1.2576
|1 NVL 兌換 USD
$1.31
|1 NVL 兌換 MYR
RM5.895
|1 NVL 兌換 TRY
₺45.9417
|1 NVL 兌換 JPY
¥205.5783
|1 NVL 兌換 RUB
₽135.5064
|1 NVL 兌換 INR
₹111.5072
|1 NVL 兌換 IDR
Rp21,475.4064
|1 NVL 兌換 PHP
₱77.3686
|1 NVL 兌換 EGP
￡E.66.6921
|1 NVL 兌換 BRL
R$8.2006
|1 NVL 兌換 CAD
C$1.8733
|1 NVL 兌換 BDT
৳156.5581
|1 NVL 兌換 NGN
₦2,037.312
|1 NVL 兌換 UAH
₴54.9938
|1 NVL 兌換 VES
Bs65.5
|1 NVL 兌換 PKR
Rs364.5861
|1 NVL 兌換 KZT
₸687.2915
|1 NVL 兌換 THB
฿45.2605
|1 NVL 兌換 TWD
NT$42.7846
|1 NVL 兌換 CHF
Fr1.1659
|1 NVL 兌換 HKD
HK$10.1787
|1 NVL 兌換 MAD
.د.م13.1393