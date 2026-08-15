NUVA nvPRIME 今日價格

NUVA nvPRIME (NVPRIME) 今日實時價格為 $ 1.053，過去 24 小時內變化了 0.03%。目前 NVPRIME 兌 USD 的匯率為 $ 1.053 每 NVPRIME。

NUVA nvPRIME 目前市值在 $ 5,150,900 排名第 #-，流通供應量為 4.89M NVPRIME。過去 24 小時內，NVPRIME 的交易價格在 $ 1.048（低點）和 $ 1.058（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.062，而歷史最低價為 $ 1.04。

短期表現方面，NVPRIME 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 -0.05%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

NUVA nvPRIME（NVPRIME）市場資訊

市值 $ 5.15M$ 5.15M $ 5.15M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 5.15M$ 5.15M $ 5.15M 流通量 4.89M 4.89M 4.89M 總供應量 4,893,337.157404975 4,893,337.157404975 4,893,337.157404975

NUVA nvPRIME 的目前市值為 $ 5.15M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。NVPRIME 的流通量為 4.89M，總供應量是 4893337.157404975，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.15M。