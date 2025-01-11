Nutcash 價格 (NCASH)
今天 Nutcash (NCASH) 的實時價格爲 0.012335 USD。目前其市值爲 $ 105.04K USD。NCASH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Nutcash 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 111.83 USD
- Nutcash 當天價格變化爲 -5.94%
- 其循環供應量爲 8.52M USD
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今天內，Nutcash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0007801580337798。
在過去30天內，Nutcash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0088348327。
在過去60天內，Nutcash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Nutcash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0007801580337798
|-5.94%
|30天
|$ -0.0088348327
|-71.62%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Nutcash 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.39%
-5.94%
-27.54%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
NCASH is a staking memecoin deployed on Arbitrum One with a fixed capped supply. The cryptocurrency was created for entertainment purposes, for rewarding Nutcoin Ecosystem crypto communities by staking assets and for granting access to Nutcoin Ecosystem dApps (as a burning fee token). The token has been launched with no presale, no buy/sell taxes, no contract owner. 50% of supply has to be claimed by crypto communities eligible to the airdrop. Nutcash has also been bridged to Ethereum.
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|1 NCASH 兌換 AUD
A$0.0199827
|1 NCASH 兌換 GBP
￡0.00999135
|1 NCASH 兌換 EUR
€0.01196495
|1 NCASH 兌換 USD
$0.012335
|1 NCASH 兌換 MYR
RM0.05538415
|1 NCASH 兌換 TRY
₺0.4369057
|1 NCASH 兌換 JPY
¥1.94485945
|1 NCASH 兌換 RUB
₽1.25360605
|1 NCASH 兌換 INR
₹1.06315365
|1 NCASH 兌換 IDR
Rp202.2130824
|1 NCASH 兌換 PHP
₱0.727765
|1 NCASH 兌換 EGP
￡E.0.62328755
|1 NCASH 兌換 BRL
R$0.0754902
|1 NCASH 兌換 CAD
C$0.0177624
|1 NCASH 兌換 BDT
৳1.5046233
|1 NCASH 兌換 NGN
₦19.1239373
|1 NCASH 兌換 UAH
₴0.5215238
|1 NCASH 兌換 VES
Bs0.653755
|1 NCASH 兌換 PKR
Rs3.43492745
|1 NCASH 兌換 KZT
₸6.5091795
|1 NCASH 兌換 THB
฿0.4277778
|1 NCASH 兌換 TWD
NT$0.40841185
|1 NCASH 兌換 CHF
Fr0.01122485
|1 NCASH 兌換 HKD
HK$0.0959663
|1 NCASH 兌換 MAD
.د.م0.1238434