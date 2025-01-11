Nutcash 圖標

Nutcash 價格 (NCASH)

USD

Nutcash (NCASH) 實時價格圖表

$0.012335
$0.012335$0.012335
-5.90%(1D)

今天 Nutcash (NCASH) 的價格

今天 Nutcash (NCASH) 的實時價格爲 0.012335 USD。目前其市值爲 $ 105.04K USD。NCASH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Nutcash 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 111.83 USD
- Nutcash 當天價格變化爲 -5.94%
- 其循環供應量爲 8.52M USD

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Nutcash (NCASH) 價格表現 USD

今天內，Nutcash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0007801580337798
在過去30天內，Nutcash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0088348327
在過去60天內，Nutcash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Nutcash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0007801580337798-5.94%
30天$ -0.0088348327-71.62%
60天$ 0--
90天$ 0--

Nutcash (NCASH) 價格分析

Nutcash 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01234967
$ 0.01234967$ 0.01234967

$ 0.01324913
$ 0.01324913$ 0.01324913

$ 0.04601289
$ 0.04601289$ 0.04601289

-0.39%

-5.94%

-27.54%

Nutcash (NCASH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 105.04K
$ 105.04K$ 105.04K

$ 111.83
$ 111.83$ 111.83

8.52M
8.52M 8.52M

什麼是Nutcash (NCASH)

NCASH is a staking memecoin deployed on Arbitrum One with a fixed capped supply. The cryptocurrency was created for entertainment purposes, for rewarding Nutcoin Ecosystem crypto communities by staking assets and for granting access to Nutcoin Ecosystem dApps (as a burning fee token). The token has been launched with no presale, no buy/sell taxes, no contract owner. 50% of supply has to be claimed by crypto communities eligible to the airdrop. Nutcash has also been bridged to Ethereum.

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Nutcash (NCASH) 資源

官網

大家還在問：關於 Nutcash (NCASH) 的其他問題

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NCASH 兌換爲當地貨幣

1 NCASH 兌換 AUD
A$0.0199827
1 NCASH 兌換 GBP
0.00999135
1 NCASH 兌換 EUR
0.01196495
1 NCASH 兌換 USD
$0.012335
1 NCASH 兌換 MYR
RM0.05538415
1 NCASH 兌換 TRY
0.4369057
1 NCASH 兌換 JPY
¥1.94485945
1 NCASH 兌換 RUB
1.25360605
1 NCASH 兌換 INR
1.06315365
1 NCASH 兌換 IDR
Rp202.2130824
1 NCASH 兌換 PHP
0.727765
1 NCASH 兌換 EGP
￡E.0.62328755
1 NCASH 兌換 BRL
R$0.0754902
1 NCASH 兌換 CAD
C$0.0177624
1 NCASH 兌換 BDT
1.5046233
1 NCASH 兌換 NGN
19.1239373
1 NCASH 兌換 UAH
0.5215238
1 NCASH 兌換 VES
Bs0.653755
1 NCASH 兌換 PKR
Rs3.43492745
1 NCASH 兌換 KZT
6.5091795
1 NCASH 兌換 THB
฿0.4277778
1 NCASH 兌換 TWD
NT$0.40841185
1 NCASH 兌換 CHF
Fr0.01122485
1 NCASH 兌換 HKD
HK$0.0959663
1 NCASH 兌換 MAD
.د.م0.1238434