Nut 圖標

Nut 價格 ($NUT)

USD

Nut ($NUT) 實時價格圖表

$1.98
$1.98$1.98
+3.10%(1D)

今天 Nut ($NUT) 的價格

今天 Nut ($NUT) 的實時價格爲 1.98 USD。目前其市值爲 $ 592.96M USD。$NUT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Nut 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Nut 當天價格變化爲 +3.17%
- 其循環供應量爲 300.00M USD

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Nut ($NUT) 價格表現 USD

今天內，Nut 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.060657
在過去30天內，Nut 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Nut 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Nut 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.060657+3.17%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Nut ($NUT) 價格分析

Nut 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.9
$ 1.9$ 1.9

$ 1.99
$ 1.99$ 1.99

$ 1.99
$ 1.99$ 1.99

+0.01%

+3.17%

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Nut ($NUT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 592.96M
$ 592.96M$ 592.96M

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300.00M
300.00M 300.00M

什麼是Nut ($NUT)

$Nut isn’t just a token; it’s a vibe. Inspired by the poker term “nut hand” (the strongest hand you can hold), $Nut takes that unbeatable energy and injects it into the crypto market. It’s built on the Solana blockchain, making it fast, cheap, and scalable — basically the opposite of gas-fee hell. The Token, the meme, the movement, the vibe, the legend, THE NUT. A no brainer for degens who play to win. Here every HODLer is a legend, a nuthead. $Nut is the play that makes jeets cry and degens grin.

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Nut ($NUT) 資源

官網

Nut（$NUT）代幣經濟

了解 Nut（$NUT）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 $NUT 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 Nut ($NUT) 的其他問題

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$NUT 兌換爲當地貨幣

1 $NUT 兌換 VND
52,103.7
1 $NUT 兌換 AUD
A$3.0294
1 $NUT 兌換 GBP
1.4454
1 $NUT 兌換 EUR
1.7028
1 $NUT 兌換 USD
$1.98
1 $NUT 兌換 MYR
RM8.3952
1 $NUT 兌換 TRY
78.4674
1 $NUT 兌換 JPY
¥287.0802
1 $NUT 兌換 RUB
155.4696
1 $NUT 兌換 INR
170.379
1 $NUT 兌換 IDR
Rp32,459.0112
1 $NUT 兌換 KRW
2,690.2062
1 $NUT 兌換 PHP
112.7412
1 $NUT 兌換 EGP
￡E.99.099
1 $NUT 兌換 BRL
R$10.8504
1 $NUT 兌換 CAD
C$2.7126
1 $NUT 兌換 BDT
241.9758
1 $NUT 兌換 NGN
3,069.7524
1 $NUT 兌換 UAH
82.6056
1 $NUT 兌換 VES
Bs203.94
1 $NUT 兌換 PKR
Rs563.7654
1 $NUT 兌換 KZT
1,023.7788
1 $NUT 兌換 THB
฿64.7064
1 $NUT 兌換 TWD
NT$58.41
1 $NUT 兌換 AED
د.إ7.2666
1 $NUT 兌換 CHF
Fr1.584
1 $NUT 兌換 HKD
HK$15.5232
1 $NUT 兌換 MAD
.د.م17.9982
1 $NUT 兌換 MXN
$37.6794