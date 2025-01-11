Nuri Exchange 圖標

Nuri Exchange 價格 (NURI)

USD

Nuri Exchange (NURI) 實時價格圖表

$0.112302
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-0.10%(1D)

今天 Nuri Exchange (NURI) 的價格

今天 Nuri Exchange (NURI) 的實時價格爲 0.112454 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。NURI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Nuri Exchange 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.13K USD
- Nuri Exchange 當天價格變化爲 -0.10%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Nuri Exchange (NURI) 價格表現 USD

今天內，Nuri Exchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001229832478083
在過去30天內，Nuri Exchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0539031380
在過去60天內，Nuri Exchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0609533516
在過去90天內，Nuri Exchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0001229832478083-0.10%
30天$ -0.0539031380-47.93%
60天$ -0.0609533516-54.20%
90天$ 0--

Nuri Exchange (NURI) 價格分析

Nuri Exchange 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.108845
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$ 0.12033
$ 0.12033$ 0.12033

$ 1.46
$ 1.46$ 1.46

+0.28%

-0.10%

-8.62%

Nuri Exchange (NURI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 2.13K
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什麼是Nuri Exchange (NURI)

Nuri is a next-generation AMM designed to serve as Scroll's central liquidity hub, combining the secure and battle-tested superiority of Uniswap v3 with a custom incentive engine, vote-lock governance model, and streamlined user experience.

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Nuri Exchange (NURI) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Nuri Exchange (NURI) 的其他問題

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NURI 兌換爲當地貨幣

1 NURI 兌換 AUD
A$0.18217548
1 NURI 兌換 GBP
0.09108774
1 NURI 兌換 EUR
0.10908038
1 NURI 兌換 USD
$0.112454
1 NURI 兌換 MYR
RM0.50491846
1 NURI 兌換 TRY
3.98312068
1 NURI 兌換 JPY
¥17.73062218
1 NURI 兌換 RUB
11.42870002
1 NURI 兌換 INR
9.69241026
1 NURI 兌換 IDR
Rp1,843.50790176
1 NURI 兌換 PHP
6.634786
1 NURI 兌換 EGP
￡E.5.68230062
1 NURI 兌換 BRL
R$0.68821848
1 NURI 兌換 CAD
C$0.16193376
1 NURI 兌換 BDT
13.71713892
1 NURI 兌換 NGN
174.34643252
1 NURI 兌換 UAH
4.75455512
1 NURI 兌換 VES
Bs5.960062
1 NURI 兌換 PKR
Rs31.31506538
1 NURI 兌換 KZT
59.3419758
1 NURI 兌換 THB
฿3.89990472
1 NURI 兌換 TWD
NT$3.72335194
1 NURI 兌換 CHF
Fr0.10233314
1 NURI 兌換 HKD
HK$0.87489212
1 NURI 兌換 MAD
.د.م1.12903816