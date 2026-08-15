Nura Labs 今日價格

Nura Labs (NURA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 NURA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 NURA。

Nura Labs 目前市值在 $ 59,961 排名第 #-，流通供應量為 8.91B NURA。過去 24 小時內，NURA 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00227799，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，NURA 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 --。

Nura Labs（NURA）市場資訊

市值 $ 59.96K$ 59.96K $ 59.96K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 59.96K$ 59.96K $ 59.96K 流通量 8.91B 8.91B 8.91B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nura Labs 的目前市值為 $ 59.96K, 它過去 24 小時的交易量為 --。NURA 的流通量為 8.91B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 59.96K。