Nummus Aeternitas 圖標

Nummus Aeternitas 價格 (NUMMUS)

未上架

1 NUMMUS 兌換為 USD 的實時價格：

$0.01124135
$0.01124135$0.01124135
-1.30%1D
USD
Nummus Aeternitas (NUMMUS) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-05 12:23:20 (UTC+8)

Nummus Aeternitas（NUMMUS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.01104096
$ 0.01104096$ 0.01104096
24H最低價
$ 0.01160397
$ 0.01160397$ 0.01160397
24H最高價

$ 0.01104096
$ 0.01104096$ 0.01104096

$ 0.01160397
$ 0.01160397$ 0.01160397

$ 0.169721
$ 0.169721$ 0.169721

$ 0.00785804
$ 0.00785804$ 0.00785804

-0.76%

-1.74%

-11.13%

-11.13%

Nummus Aeternitas（NUMMUS）目前實時價格為 $0.01124136。過去 24 小時內，NUMMUS 的交易價格在 $ 0.01104096$ 0.01160397 之間波動，市場活躍度顯著。NUMMUS 的歷史最高價為 $ 0.169721，歷史最低價為 $ 0.00785804

從短期表現來看，NUMMUS 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.76%，過去 24 小時內變動為 -1.74%，過去 7 天內累計變動為 -11.13%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Nummus Aeternitas（NUMMUS）市場資訊

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

--
----

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Nummus Aeternitas 的目前市值為 $ 1.12M, 它過去 24 小時的交易量為 --。NUMMUS 的流通量為 100.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.12M

Nummus Aeternitas（NUMMUS）價格歷史 USD

今天內，Nummus Aeternitas 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0001997582931848
在過去30天內，Nummus Aeternitas 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0020175779
在過去60天內，Nummus Aeternitas 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0078981311
在過去90天內，Nummus Aeternitas 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.08036914118229404

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0001997582931848-1.74%
30天$ -0.0020175779-17.94%
60天$ -0.0078981311-70.25%
90天$ -0.08036914118229404-87.72%

什麼是Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Nummus is a historically inspired community-driven meme coin launched on the Solana blockchain through a fair launch on Raydium launchpad. The entire supply was released at launch with no allocation to the team, no pre-sales, and no venture capital involvement. Every token was distributed fairly and transparently to the community.

The Nummus project is rooted in Roman historical symbolism, embracing the spirit of Julius Caesar as a metaphor for resilience and conquest in the decentralized finance space. Beyond its memetic appeal, Nummus embodies strong community values, transparency, and verifiable on-chain actions.

The community voluntarily locked 23% of the total supply for up to one year to demonstrate long-term commitment. Additionally, 10% of the supply was donated by holders to establish a Bitcoin strategic reserve, aimed at enhancing the token’s backing. This reserve is managed transparently via multisignature wallets and smart contracts on Streamflow, with funds released in a controlled manner over two years.

Nummus promotes decentralized governance: major decisions regarding treasury use, such as potential Bitcoin buybacks or community distributions, are subject to token holder votes. The project emphasizes organic growth, real on-chain liquidity, and a long-term vision to strengthen the token’s intrinsic value.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) 資源

官網

Nummus Aeternitas 價格預測 (USD)

Nummus Aeternitas（NUMMUS）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Nummus Aeternitas（NUMMUS）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Nummus Aeternitas 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Nummus Aeternitas 價格預測

NUMMUS 兌換為當地貨幣

Nummus Aeternitas（NUMMUS）代幣經濟

了解 Nummus Aeternitas（NUMMUS）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 NUMMUS 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 Nummus Aeternitas (NUMMUS) 的其他問題

Nummus Aeternitas（NUMMUS）今日價格是多少？
NUMMUS 實時價格為 0.01124136 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 NUMMUS 兌 USD 的價格是多少？
目前 NUMMUS 兌 USD 的價格為 $ 0.01124136。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Nummus Aeternitas 的市值是多少？
NUMMUS 的市值為 $ 1.12M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
NUMMUS 的流通供應量是多少？
NUMMUS 的流通供應量為 100.00M USD
NUMMUS 的歷史最高價（ATH）是多少？
NUMMUS 的歷史最高價是 0.169721 USD
NUMMUS 的歷史最低價（ATL）是多少？
NUMMUS 的歷史最低價是 0.00785804 USD
NUMMUS 的交易量是多少？
NUMMUS 的 24 小時實時交易量為 -- USD
NUMMUS 今年會漲嗎？
NUMMUS 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 NUMMUS 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-05 12:23:20 (UTC+8)

