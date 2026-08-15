NUMETAL 今日價格

NUMETAL (NUMETAL) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 NUMETAL 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 NUMETAL。

NUMETAL 目前市值在 $ 25,320 排名第 #-，流通供應量為 98.75B NUMETAL。過去 24 小時內，NUMETAL 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，NUMETAL 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -2.36%。過去一天，總交易量達到 --。

NUMETAL（NUMETAL）市場資訊

市值 $ 25.32K$ 25.32K $ 25.32K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 25.32K$ 25.32K $ 25.32K 流通量 98.75B 98.75B 98.75B 總供應量 98,747,208,802.30632 98,747,208,802.30632 98,747,208,802.30632

NUMETAL 的目前市值為 $ 25.32K, 它過去 24 小時的交易量為 --。NUMETAL 的流通量為 98.75B，總供應量是 98747208802.30632，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 25.32K。