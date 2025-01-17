Numa 圖標

Numa 價格 (NUMA)

USD

Numa (NUMA) 實時價格圖表

$0.408226
$0.408226$0.408226
+2.90%(1D)

今天 Numa (NUMA) 的價格

今天 Numa (NUMA) 的實時價格爲 0.408226 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。NUMA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Numa 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.26K USD
- Numa 當天價格變化爲 +2.97%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 NUMA兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 NUMA 價格信息的首選平臺。

Numa (NUMA) 價格表現 USD

今天內，Numa 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.01176395
在過去30天內，Numa 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0223572316
在過去60天內，Numa 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0861888778
在過去90天內，Numa 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.12089257629573815

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.01176395+2.97%
30天$ -0.0223572316-5.47%
60天$ +0.0861888778+21.11%
90天$ +0.12089257629573815+42.07%

Numa (NUMA) 價格分析

Numa 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.392953
$ 0.392953$ 0.392953

$ 0.410999
$ 0.410999$ 0.410999

$ 0.568263
$ 0.568263$ 0.568263

+2.73%

+2.97%

-4.10%

Numa (NUMA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.26K
$ 4.26K$ 4.26K

0.00
0.00 0.00

什麼是Numa (NUMA)

A non-custodial and decentralized Ethereum LST-backed real-world assets protocol with native yield and zero-slippage trading

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Numa (NUMA) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Numa (NUMA) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

NUMA 兌換爲當地貨幣

1 NUMA 兌換 AUD
A$0.6531616
1 NUMA 兌換 GBP
0.33066306
1 NUMA 兌換 EUR
0.39597922
1 NUMA 兌換 USD
$0.408226
1 NUMA 兌換 MYR
RM1.837017
1 NUMA 兌換 TRY
14.45936492
1 NUMA 兌換 JPY
¥63.36892198
1 NUMA 兌換 RUB
42.09626512
1 NUMA 兌換 INR
35.3523716
1 NUMA 兌換 IDR
Rp6,692.22843744
1 NUMA 兌換 PHP
23.91796134
1 NUMA 兌換 EGP
￡E.20.5745904
1 NUMA 兌換 BRL
R$2.4697673
1 NUMA 兌換 CAD
C$0.58376318
1 NUMA 兌換 BDT
49.63211708
1 NUMA 兌換 NGN
635.86506438
1 NUMA 兌換 UAH
17.21897268
1 NUMA 兌換 VES
Bs22.044204
1 NUMA 兌換 PKR
Rs113.89913626
1 NUMA 兌換 KZT
216.563893
1 NUMA 兌換 THB
฿14.1042083
1 NUMA 兌換 TWD
NT$13.43471766
1 NUMA 兌換 CHF
Fr0.37148566
1 NUMA 兌換 HKD
HK$3.17599828
1 NUMA 兌換 MAD
.د.م4.1026713