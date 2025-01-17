Numa 價格 (NUMA)
今天 Numa (NUMA) 的實時價格爲 0.408226 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。NUMA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Numa 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.26K USD
- Numa 當天價格變化爲 +2.97%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Numa 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.01176395。
在過去30天內，Numa 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0223572316。
在過去60天內，Numa 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0861888778。
在過去90天內，Numa 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.12089257629573815。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.01176395
|+2.97%
|30天
|$ -0.0223572316
|-5.47%
|60天
|$ +0.0861888778
|+21.11%
|90天
|$ +0.12089257629573815
|+42.07%
Numa 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+2.73%
+2.97%
-4.10%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
A non-custodial and decentralized Ethereum LST-backed real-world assets protocol with native yield and zero-slippage trading
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|1 NUMA 兌換 AUD
A$0.6531616
|1 NUMA 兌換 GBP
￡0.33066306
|1 NUMA 兌換 EUR
€0.39597922
|1 NUMA 兌換 USD
$0.408226
|1 NUMA 兌換 MYR
RM1.837017
|1 NUMA 兌換 TRY
₺14.45936492
|1 NUMA 兌換 JPY
¥63.36892198
|1 NUMA 兌換 RUB
₽42.09626512
|1 NUMA 兌換 INR
₹35.3523716
|1 NUMA 兌換 IDR
Rp6,692.22843744
|1 NUMA 兌換 PHP
₱23.91796134
|1 NUMA 兌換 EGP
￡E.20.5745904
|1 NUMA 兌換 BRL
R$2.4697673
|1 NUMA 兌換 CAD
C$0.58376318
|1 NUMA 兌換 BDT
৳49.63211708
|1 NUMA 兌換 NGN
₦635.86506438
|1 NUMA 兌換 UAH
₴17.21897268
|1 NUMA 兌換 VES
Bs22.044204
|1 NUMA 兌換 PKR
Rs113.89913626
|1 NUMA 兌換 KZT
₸216.563893
|1 NUMA 兌換 THB
฿14.1042083
|1 NUMA 兌換 TWD
NT$13.43471766
|1 NUMA 兌換 CHF
Fr0.37148566
|1 NUMA 兌換 HKD
HK$3.17599828
|1 NUMA 兌換 MAD
.د.م4.1026713