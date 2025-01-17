NuLink 圖標

NuLink 價格 (NLK)

USD

NuLink (NLK) 實時價格圖表

$0.01741563
$0.01741563$0.01741563
+1.00%(1D)

今天 NuLink (NLK) 的價格

今天 NuLink (NLK) 的實時價格爲 0.01741563 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。NLK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
NuLink 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 585.56K USD
- NuLink 當天價格變化爲 +1.06%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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NuLink (NLK) 價格表現 USD

今天內，NuLink 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00018268
在過去30天內，NuLink 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0033238217
在過去60天內，NuLink 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0016536192
在過去90天內，NuLink 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.005154555807787783

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00018268+1.06%
30天$ -0.0033238217-19.08%
60天$ +0.0016536192+9.50%
90天$ +0.005154555807787783+42.04%

NuLink (NLK) 價格分析

NuLink 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01699182
$ 0.01699182$ 0.01699182

$ 0.01768022
$ 0.01768022$ 0.01768022

$ 0.247958
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-0.05%

+1.06%

-11.97%

NuLink (NLK) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 585.56K
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什麼是NuLink (NLK)

NuLink aims to build a solution that makes it easy for developers to implement best of breed data security and privacy.

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NuLink (NLK) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 NuLink (NLK) 的其他問題

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NLK 兌換爲當地貨幣

1 NLK 兌換 AUD
A$0.027865008
1 NLK 兌換 GBP
0.0141066603
1 NLK 兌換 EUR
0.0168931611
1 NLK 兌換 USD
$0.01741563
1 NLK 兌換 MYR
RM0.078370335
1 NLK 兌換 TRY
0.6168616146
1 NLK 兌換 JPY
¥2.7034282449
1 NLK 兌換 RUB
1.7958997656
1 NLK 兌換 INR
1.508193558
1 NLK 兌換 IDR
Rp285.5020854672
1 NLK 兌換 PHP
1.0203817617
1 NLK 兌換 EGP
￡E.0.877747752
1 NLK 兌換 BRL
R$0.1053645615
1 NLK 兌換 CAD
C$0.0249043509
1 NLK 兌換 BDT
2.1173922954
1 NLK 兌換 NGN
27.1271077569
1 NLK 兌換 UAH
0.7345912734
1 NLK 兌換 VES
Bs0.94044402
1 NLK 兌換 PKR
Rs4.8591349263
1 NLK 兌換 KZT
9.238991715
1 NLK 兌換 THB
฿0.6017100165
1 NLK 兌換 TWD
NT$0.5731483833
1 NLK 兌換 CHF
Fr0.0158482233
1 NLK 兌換 HKD
HK$0.1354936014
1 NLK 兌換 MAD
.د.م0.1750270815