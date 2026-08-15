Nuklai 今日價格

Nuklai (NAI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 NAI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 NAI。

Nuklai 目前市值在 $ 323,197 排名第 #-，流通供應量為 4.31B NAI。過去 24 小時內，NAI 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.072314，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，NAI 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +1.44%。過去一天，總交易量達到 --。

Nuklai（NAI）市場資訊

市值 $ 323.20K$ 323.20K $ 323.20K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 750.55K$ 750.55K $ 750.55K 流通量 4.31B 4.31B 4.31B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nuklai 的目前市值為 $ 323.20K, 它過去 24 小時的交易量為 --。NAI 的流通量為 4.31B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 750.55K。