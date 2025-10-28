nufdog（NUF）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +1.29% 漲跌幅（1D） +3.33% 漲跌幅（7D） +9.60% 漲跌幅（7D） +9.60%

nufdog（NUF）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，NUF 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。NUF 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，NUF 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.29%，過去 24 小時內變動為 +3.33%，過去 7 天內累計變動為 +9.60%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

nufdog（NUF）市場資訊

市值 $ 9.16K$ 9.16K $ 9.16K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 9.16K$ 9.16K $ 9.16K 流通量 999.54M 999.54M 999.54M 總供應量 999,537,913.553052 999,537,913.553052 999,537,913.553052

nufdog 的目前市值為 $ 9.16K, 它過去 24 小時的交易量為 --。NUF 的流通量為 999.54M，總供應量是 999537913.553052，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 9.16K。