Nubila Network 今日價格

Nubila Network (NB) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1,98%。目前 NB 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 NB。

Nubila Network 目前市值在 $ 114 627 排名第 #-，流通供應量為 184,00M NB。過去 24 小時內，NB 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0,110933，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，NB 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -16,95%。過去一天，總交易量達到 $ 4,68K。

Nubila Network（NB）市場資訊

市值 $ 114,63K$ 114,63K $ 114,63K 成交量（24H） $ 4,68K$ 4,68K $ 4,68K 完全稀釋市值 $ 622,97K$ 622,97K $ 622,97K 流通量 184,00M 184,00M 184,00M 總供應量 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Nubila Network 的目前市值為 $ 114,63K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4,68K。NB 的流通量為 184,00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 622,97K。