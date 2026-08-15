nubcat 今日價格

nubcat (NUB) 今日實時價格為 $ 0.00206825，過去 24 小時內變化了 2.33%。目前 NUB 兌 USD 的匯率為 $ 0.00206825 每 NUB。

nubcat 目前市值在 $ 2,058,576 排名第 #-，流通供應量為 999.91M NUB。過去 24 小時內，NUB 的交易價格在 $ 0.00204807（低點）和 $ 0.00212789（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.182033，而歷史最低價為 $ 0.00125942。

短期表現方面，NUB 在過去一小時內波動了 -0.46%，過去7 天內波動了 +12.41%。過去一天，總交易量達到 $ 211.07K。

nubcat（NUB）市場資訊

市值 $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M 成交量（24H） $ 211.07K$ 211.07K $ 211.07K 完全稀釋市值 $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M 流通量 999.91M 999.91M 999.91M 總供應量 999,913,182.2906909 999,913,182.2906909 999,913,182.2906909

nubcat 的目前市值為 $ 2.06M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 211.07K。NUB 的流通量為 999.91M，總供應量是 999913182.2906909，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.06M。