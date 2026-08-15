NPC On Solana 今日價格

NPC On Solana (NPCS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1,05%。目前 NPCS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 NPCS。

NPC On Solana 目前市值在 $ 450.819 排名第 #-，流通供應量為 997,95M NPCS。過去 24 小時內，NPCS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0,03908342，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，NPCS 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +%8,77。過去一天，總交易量達到 $ 464,34。

NPC On Solana（NPCS）市場資訊

市值 $ 450,82K$ 450,82K $ 450,82K 成交量（24H） $ 464,34$ 464,34 $ 464,34 完全稀釋市值 $ 450,82K$ 450,82K $ 450,82K 流通量 997,95M 997,95M 997,95M 總供應量 997.948.357,631683 997.948.357,631683 997.948.357,631683

NPC On Solana 的目前市值為 $ 450,82K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 464,34。NPCS 的流通量為 997,95M，總供應量是 997948357.631683，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 450,82K。