Novo Nordisk xStock 今日價格

Novo Nordisk xStock (NVOX) 今日實時價格為 $ 45.06，過去 24 小時內變化了 3.55%。目前 NVOX 兌 USD 的匯率為 $ 45.06 每 NVOX。

Novo Nordisk xStock 目前市值在 $ 517,341 排名第 #-，流通供應量為 11.48K NVOX。過去 24 小時內，NVOX 的交易價格在 $ 45.06（低點）和 $ 46.74（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 66.15，而歷史最低價為 $ 34.28。

短期表現方面，NVOX 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 -4.15%。過去一天，總交易量達到 $ 5.68K。

Novo Nordisk xStock（NVOX）市場資訊

市值 $ 517.34K$ 517.34K $ 517.34K 成交量（24H） $ 5.68K$ 5.68K $ 5.68K 完全稀釋市值 $ 90.82M$ 90.82M $ 90.82M 流通量 11.48K 11.48K 11.48K 總供應量 2,015,512.279401107 2,015,512.279401107 2,015,512.279401107

Novo Nordisk xStock 的目前市值為 $ 517.34K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 5.68K。NVOX 的流通量為 11.48K，總供應量是 2015512.279401107，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 90.82M。