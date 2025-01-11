Novem Gold Token 價格 (NNN)
今天 Novem Gold Token (NNN) 的實時價格爲 100.03 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。NNN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Novem Gold Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 20.29K USD
- Novem Gold Token 當天價格變化爲 +0.48%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Novem Gold Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.476297。
在過去30天內，Novem Gold Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.7714512760。
在過去60天內，Novem Gold Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.9585974930。
在過去90天內，Novem Gold Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.97511517519838。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.476297
|+0.48%
|30天
|$ -1.7714512760
|-1.77%
|60天
|$ -0.9585974930
|-0.95%
|90天
|$ -0.97511517519838
|-0.96%
Novem Gold Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.01%
+0.48%
-1.00%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
NNN NOVEM GOLD tokens Digitized "deed of ownership" of the NNN NOVEM GOLD bars. Securely stored in the latest Binance Smart Chain for direct computer-to-computer (peer-to-peer) transactions. NNN NOVEM GOLD tokens are "stable tokens" with an absolute value of a special class, which are 100% backed by physical gold. 1g gold = 1 NNN NOVEM GOLD token.
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|1 NNN 兌換 AUD
A$162.0486
|1 NNN 兌換 GBP
￡81.0243
|1 NNN 兌換 EUR
€97.0291
|1 NNN 兌換 USD
$100.03
|1 NNN 兌換 MYR
RM449.1347
|1 NNN 兌換 TRY
₺3,543.0626
|1 NNN 兌換 JPY
¥15,771.7301
|1 NNN 兌換 RUB
₽10,166.0489
|1 NNN 兌換 INR
₹8,621.5857
|1 NNN 兌換 IDR
Rp1,639,835.8032
|1 NNN 兌換 PHP
₱5,901.77
|1 NNN 兌換 EGP
￡E.5,054.5159
|1 NNN 兌換 BRL
R$612.1836
|1 NNN 兌換 CAD
C$144.0432
|1 NNN 兌換 BDT
৳12,201.6594
|1 NNN 兌換 NGN
₦155,084.5114
|1 NNN 兌換 UAH
₴4,229.2684
|1 NNN 兌換 VES
Bs5,301.59
|1 NNN 兌換 PKR
Rs27,855.3541
|1 NNN 兌換 KZT
₸52,785.831
|1 NNN 兌換 THB
฿3,469.0404
|1 NNN 兌換 TWD
NT$3,311.9933
|1 NNN 兌換 CHF
Fr91.0273
|1 NNN 兌換 HKD
HK$778.2334
|1 NNN 兌換 MAD
.د.م1,004.3012