今天 Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) 的價格

今天 Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) 的實時價格爲 0.552927 USD。目前其市值爲 $ 1.27M USD。AUDD 兌換 USD 的價格爲實時更新。

Novatti Australian Digital Dollar 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 667.46 USD

- Novatti Australian Digital Dollar 當天價格變化爲 -12.46%

- 其循環供應量爲 2.30M USD

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