Novatti Australian Digital Dollar 圖標

Novatti Australian Digital Dollar 價格 (AUDD)

USD

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) 實時價格圖表

$0.552927
$0.552927$0.552927
-12.40%(1D)

今天 Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) 的價格

今天 Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) 的實時價格爲 0.552927 USD。目前其市值爲 $ 1.27M USD。AUDD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Novatti Australian Digital Dollar 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 667.46 USD
- Novatti Australian Digital Dollar 當天價格變化爲 -12.46%
- 其循環供應量爲 2.30M USD

在獲取 MEXC 上從 AUDD兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 AUDD 價格信息的首選平臺。

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) 價格表現 USD

今天內，Novatti Australian Digital Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0787330203724789
在過去30天內，Novatti Australian Digital Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0724895590
在過去60天內，Novatti Australian Digital Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0948090656
在過去90天內，Novatti Australian Digital Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1469470173971395

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0787330203724789-12.46%
30天$ -0.0724895590-13.11%
60天$ -0.0948090656-17.14%
90天$ -0.1469470173971395-20.99%

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) 價格分析

Novatti Australian Digital Dollar 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.36464
$ 0.36464$ 0.36464

$ 0.634294
$ 0.634294$ 0.634294

$ 2.16
$ 2.16$ 2.16

-0.48%

-12.46%

-12.67%

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

$ 667.46
$ 667.46$ 667.46

2.30M
2.30M 2.30M

什麼是Novatti Australian Digital Dollar (AUDD)

Australian Dollar Stablecoins. Representing one of the largest sovereign currencies in the APAC region on the blockchain.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

AUDD 兌換爲當地貨幣

1 AUDD 兌換 AUD
A$0.8846832
1 AUDD 兌換 GBP
0.43681233
1 AUDD 兌換 EUR
0.53080992
1 AUDD 兌換 USD
$0.552927
1 AUDD 兌換 MYR
RM2.4881715
1 AUDD 兌換 TRY
19.39114989
1 AUDD 兌換 JPY
¥86.77083411
1 AUDD 兌換 RUB
57.19476888
1 AUDD 兌換 INR
47.06514624
1 AUDD 兌換 IDR
Rp9,064.37559888
1 AUDD 兌換 PHP
32.65586862
1 AUDD 兌換 EGP
￡E.28.14951357
1 AUDD 兌換 BRL
R$3.46132302
1 AUDD 兌換 CAD
C$0.79068561
1 AUDD 兌換 BDT
66.08030577
1 AUDD 兌換 NGN
859.9120704
1 AUDD 兌換 UAH
23.21187546
1 AUDD 兌換 VES
Bs27.64635
1 AUDD 兌換 PKR
Rs153.88511337
1 AUDD 兌換 KZT
290.09315055
1 AUDD 兌換 THB
฿19.10362785
1 AUDD 兌換 TWD
NT$18.05859582
1 AUDD 兌換 CHF
Fr0.49210503
1 AUDD 兌換 HKD
HK$4.29624279
1 AUDD 兌換 MAD
.د.م5.54585781