Novastro 今日價格

Novastro (XNL) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.32%。目前 XNL 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 XNL。

Novastro 目前市值在 $ 23,388 排名第 #-，流通供應量為 200.00M XNL。過去 24 小時內，XNL 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0199721，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，XNL 在過去一小時內波動了 -0.27%，過去7 天內波動了 -1.01%。過去一天，總交易量達到 $ 35.46K。

Novastro（XNL）市場資訊

市值 $ 23.39K$ 23.39K $ 23.39K 成交量（24H） $ 35.46K$ 35.46K $ 35.46K 完全稀釋市值 $ 116.94K$ 116.94K $ 116.94K 流通量 200.00M 200.00M 200.00M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Novastro 的目前市值為 $ 23.39K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 35.46K。XNL 的流通量為 200.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 116.94K。